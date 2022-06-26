الصحة العالمية: جدري القردة لا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم "الأحد" أن مرض جدري القردة «لا يمثل حالة طوارئ عالمية»، وذلك عقب اجتماع خبراء الأمراض المعدية في المنظمة لتقييم الوضع الراهن للمرض.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه على الرغم من تفشي المرض في 48 دولة حول العالم مما يثير القلق، لكنه حتى الآن لا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

وقد تلقت المنظمة الدولية حتى الآن بلاغات عن الاصابات المؤكدة في 48 دولة حول العالم بلغت 3200 إصابة بالمرض ولم تشهد انتشارا يذكر، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة حتى الآن.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز