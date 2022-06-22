سجلت حالتين.. جدري القردة يصل كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

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قال مسؤولو الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية أبلغت عن أول حالتين مشتبه في إصابتهما بجدري القردة.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (KDCA) إن الحالتين المحتملتين تم اكتشافهما أمس الثلاثاء وتجري اختبارات تشخيصية. وتم حجب هوياتهما.

وتم نقل أحدهما إلى مركز إنتشون الطبي في إنتشون، غرب سيئول، في الساعة 9:40 مساء أمس الثلاثاء، وفقا لمسؤولي المستشفى.

وبحسب ما ورد أظهر الشخص المذكور أعراضا محتملة للمرض المعدي أثناء دخوله البلاد عبر مطار إنتشون الدولي.

ويوجد بالمستشفى سريران مخصصان لحالات جدري القرود.

وقال مسؤول بالمستشفى "تم عزل الشخص كحالة مشتبه بها وسيخضع لفحص"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقد يسبب الفيروس، الذي يقتصر تقليديا على مناطق في وسط وغرب إفريقيا، أعراضا تشمل الحمى والقشعريرة والطفح الجلدي والآفات.

وكانت الدولة متأهبة للتدفق المحتمل لجدري القرود، حيث أبلغ عدد متزايد من البلدان عن حالات الإصابة بالمرض الفيروسي وزاد السفر الدولي بعد تخفيف قيود كوفيد-19.

وصنفت السلطات الصحية جدري القرود على أنه مرض مُعدٍ من الدرجة الثانية في نظام من أربع فئات. حاليا، تم تضمين 22 مرضا معديا، بما في ذلك كوفيد-19 والكوليرا وجدري الماء في نفس الفئة.

وقال مسؤولون الأسبوع الماضي إن الحكومة تسعى لاستيراد عقار تيكوفيرمات لمعالجة جدري القرود لنحو 500 شخص الشهر المقبل.

وقالت السلطات الصحية إن مرضى جدري القرود سيتم علاجهم في عزلة في مستشفيات متخصصة، ويتم النظر في فترة عزل ذاتي إلزامية مدتها 21 يوما لأولئك الذين لديهم مخاطر عالية للانتقال بعد اتصالهم الوثيق بمرضى جدري القرود.

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