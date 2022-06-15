1600 إصابة مؤكدة بجدري القردة في 39 دولة حول العالم

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم إبلاغها حتى الآن عن 1600 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة، بجانب 1500 حالة أخرى مشتبه بها من 39 دولة، حيث ظهر الفيروس في 32 بلدا منها مؤخرًا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم «بينما تم الإبلاغ عن 72 وفاة في البلدان التي كان جدري القرود مستوطنا فيها، لم تُسجل أي وفاة في البلدان التي ظهر فيها حديثًا».

ومن المقرر أن تعقد المنظمة الدولية اجتماعا طارئا للخبراء يوم 23 يونيو الجاري لبحث ما إذا كان ستصنف تفشي جدري القردة عالميا على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا أن ترك الأمر لحين إشعار آخر.

وتجتمع لجنة الطوارئ في 23 يونيو لمناقشة تصنيف المرض، وهو الإنذار الأعلى مستوى الذي يمكن أن تطلقه المنظمة الدولية كما تعمل المنظمة أيضا مع شركاء وخبراء من جميع أنحاء العالم لتغيير اسم فيروس «جدري القردة» والمرض الذي يسببه، حيث تلقت ملاحظات عديدة لاختيار اسما دقيقا للمرض غير تمييزي وغير وصمي لا يتضمن الإشارة إلى أن الفيروس ينتمي لقارة معينة.

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