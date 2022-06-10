نيويورك تعلن إصابة 10 أشخاص بجدري القردة

المصدر: د ب ا

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أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأمريكية، الخميس، عن احتمال إصابة عشرة أشخاص في المدينة بمرض جدري القردة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال تحديث للمعلومات على الموقع الإلكتروني الصحي للمدينة إن: "معظم هؤلاء الأشخاص يعانون من حالات خفيفة، وإنه لم يتم إدخالهم إلى المستشفى وتعافوا من تلقاء أنفسهم".

وأضاف التحديث أن الحالات الحالية تنتشر في المقام الأول بين الرجال المثليين، لكنه أشار إلى أنه بالإمكان تعرض أي شخص للإصابة بالمرض ومن ثم نشره.

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