جدري القردة.. 80 إصابة بألمانيا وثالثة في إسرائيل

المصدر: عواصم - وكالات

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سجّلت ألمانيا 80 إصابة مؤكدة بجدري القردة، فيما سجّلت إسرائيل ثالث حالة. وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض أمس، أنه تم حتى الآن تسجيل 80 إصابة مؤكدة بجدري القرود في تسع ولايات، وذكر أن المصابين لا يعانون أعراضاً شديدة حتى الآن.

ووفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية الأحد الماضي، تم اكتشاف المرض في نحو 30 دولة، وقدرت عدد المصابين بالمئات.

وبحسب «روبرت كوخ»، سجلت ولاية برلين أكثر عدد إصابات على مستوى ألمانيا، إذ بلغت 48 حالة، ومن بينها 11 حالة في المستشفى. وقال المعهد في بيان سابق: «أي شخص على اتصال جسدي وثيق بشخص ناقل للعدوى معرض للخطر».

ويعد جدري القردة من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي تم القضاء عليه منذ عام 1980. وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاحتكاك الجسدي الوثيق، ولذلك فهو ليس سريع الانتشار. وعادة ما تختفي الأعراض، التي تشمل الطفح الجلدي، من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية وفي حالات نادرة جداً إلى الوفاة لدى بعض الأشخاص.

ثالث حالة

و أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، تسجيل ثالث إصابة بفيروس جدري القردة لشاب يبلغ من العمر 34 عاماً. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزارة قولها في بيان نقلته القناة السابعة الإسرائيلية إن شخصاً وصل إلى مستشفى إيخليوف في تل أبيب بأعراض مريبة بعد عودته من رحلة في الخارج، وتم إجراء فحوص له في المعهد البيولوجي، لتثبت إصابته بجدري القردة.

وهذه الإصابة الثالثة التي تعلن إسرائيل رصدها في الأسابيع الأخيرة بالفيروس، بعد اكتشاف الإصابة الأولى في 20 مايو الماضي، والثانية في 28 من الشهر ذاته.

ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية الأشخاص الذين أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي المتقرح وعادوا من الخارج أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بالمرض، إلى التوجه لتلقي العناية الطبية فوراً.

وفي الشهر الماضي، شدد مسؤولو الصحة أن المرض يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق، مثل ملامسة الجلد مع شخص مصاب، وفق القناة الإسرائيلية.

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