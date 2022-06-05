جدري القردة.. 700 إصابة عالمياً وسط قلق ومحاولات تطويق

المصدر: عواصم - وكالات

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لا يزال جدري القردة مستمراً في تفشيه بعدد من الدول، بما أوصل عدد المصابين به إلى نحو 700، الأمر الذي أثار قلقاً عالمياً، وحدا ببعض الدول إلى محاولات تطويقه عبر توزيع لقاحات، وأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها أخذت علماً بتسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم، بينها 21 في الولايات المتحدة، في وقت تشير التحقيقات إلى أن المرض ينتشر داخل البلاد.

ووفق تقرير جديد لمراكز الصحة الأمريكية فإن جميع المصابين في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل، ولم ترصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة، وقالت جنيفر ماكويستون، المسؤولة في المراكز الصحية للصحافيين في اتصال هاتفي: «سُجلت بعض الحالات في الولايات المتحدة، نعلم أنها مرتبطة بإصابة معروفة، كما لدينا حالة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة غير مرتبطة بسفر، ولا يعلم المصاب كيف أصيب، يمكن أن يصاب أي شخص بجدري القردة ونحن نراقب بعناية المرض، الذي قد ينتشر في أي مجموعة».

وفيما أكد راج بنجابي، المسؤول في قسم الأمن الصحي العالمي والدفاع البيولوجي في البيت الأبيض أن 1200 لقاح و100 جرعة علاج سلمت إلى ولايات أمريكية، قدمتها لأشخاص خالطوا مصابين، قالت دون أوكونيل، المسؤولة في دائرة الصحة والخدمات الإنسانية للصحافيين: «لا يزال لدينا لقاحات بكميات أكثر من كافية»، ورغم القضاء على مرض الجدري منذ عشرات السنين، تحتفظ الولايات المتحدة، بكمية احتياط استراتيجية من اللقاحات في حال استخدامها سلاحاً بيولوجياً.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اكتشاف 51 إصابة بجدري القردة، وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، إن جميع الإصابات سجلت لدى رجال تراوح أعمارهم بين 22 و63 عاماً، وإن شخصاً واحداً فقط دخل المستشفى، وخرج لاحقاً منه. في الأثناء، أحصت كندا 77 إصابة مؤكدة بجدري القردة، رصدت غالبيتها تقريباً في كيبيك، التي اعتبرت السلطات أن الوضع فيها يبعث على القلق، وقال الدكتور هوارد نجو، المسؤول في وكالة الصحة العامة الفدرالية، خلال مؤتمر صحافي، إن الوضع يعتبر مقلقاً، مشيراً إلى أن السلطات تخشى ظهور حالات تتفشى بين العائلات وتؤثر في النساء الحوامل أو الأطفال الصغار، وأوضح نجو أن هذا الانتشار لا يقتصر على مجموعة أو بيئة محددة، وبالتالي يمكن أن يؤثر على أي شخص، وتلقت المقاطعة لقاحات مضادة للجدري، يمكن أن تكون فعالة في حماية المخالطين للمصابين بجدري القردة.

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