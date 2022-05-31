هل سمعت بجدري البقر؟

المصدر: البيان

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فتح إعلان عدد من الدول عن تسجيل إصابات بجدري القرود الباب للسؤال هل هناك أنواع أخرى للجدري وما هي قصة جدري البقر؟ فإلى جانب جدري القرود هناك جدري الماء وجدري البقر وغيرهما.



وجدري البقر هو مرض جلدي يسببه فيروس ينتمي إلى جنس الفيروسة العظمية، وتم الإبلاغ عن حالات بشرية متفرقة من جدري البقر في أوروبا، ويرتبط معظمها بالتعامل مع الحيوانات المصابة، وعادة ما تكون القوارض والقطط والأبقار السبب في الإصابة بذلك المرض النادر.

الجراح الإنجليزي إدوارد جينر

اكتشف الجراح الإنجليزي إدوارد جينر مرض جدري البقر، فهو الذي أظهر التأثير الوقائي للتلقيح، أو التطعيم المتعمد بفيروس اللقاح وكان ذلك في عام 1796، بعد ملاحظة أن الخادمات اللاتي أصيبن بجدري البقر أثناء حلب البقر كانوا محصنون ضد الجدري، وفي خلال الثمانينيات اكتشف الباحثون أن القوارض كانت أيضًا مستودعاً طبيعياً للفيروس ، وأن القوارض كانت مسؤولة ايضاً عن معظم حالات عدوى جدري البقر عند البشر.

أسباب

تنتج العدوى البشرية من الاتصال المباشر مع حيوان مصاب، ويظهر المرض عند الإنسان على شكل آفات تظهر على الأصابع أو اليدين أو الوجه على شكل بثور حمراء، والأشخاص الذين يعانون من جدري البقر هم الذين يعانون من ضعف المناعة، ولا يوجد للمرض علاج محدد حتى وقتنا هذا، ولكنه من الأمراض النادرة.

أول إصابة

سجلت بريطانيا أول حالة إصابة بشرية بفيروس «جدري البقر» وكان ذلك في يونيو عام 2021، بعدما انتقلت إليها العدوى من خلال قطتها، حيث أصيبت الفتاة التي تبلغ من العمر 28 عامًا، بعدوى حادة في عينيها بسبب المرض والذي ينحدر من سلالة الجدري، وذلك بحسب ما نشره موقع «لايف ساينس الأمريكي«.



أعراض جدري البقر

الشعور بهيجان وآلام شديدة في العين، واحمرار في العين اليمنى، وتستمر الأعراض لمدة 5 أيام، وحدوث فقاعات على البشرة، ومع المضادات الحيوية يتم الشفاء بعد مرور 15 يوم من الإصابة بالمرض.

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