16 إصابة مؤكدة بجدري القردة في فرنسا

المصدر: أ ف ب

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سجلت فرنسا، أمس، 16 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة، بحسب السلطات الصحية اليوم.

ومن هذه الحالات تم الإبلاغ عن 12 حالة في إيل دو فرانس، المنطقة الباريسية.

وأفادت حصيلة سابقة بوجود سبع حالات مؤكدة، وفقاً لوزيرة الصحة بريجيت بورغينيون.

وكانت بورغينيون أشارت إلى أن السلطات لا تتوقع تفشي المرض، وأن البلاد لديها ما يكفي من اللقاحات للمخالطين.

وقالت المديرية العامة للصحة إن أول شخصين يعتقد أنهما خالطا مريضاً بجدري القردة تم تطعيمهما في باريس.

وحيال تسجيل حالات الإصابة بمرض جدري القردة، أوصت الهيئة العليا للصحة، في مذكرة أصدرتها الثلاثاء، بتطعيم البالغين بمن فيهم الطواقم الصحية الذين خالطوا أحد المرضى.

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