فنلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود

المصدر: وكالات

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أعلنت السلطات الصحية في فنلندا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.

وأصدرت مختبرات HUS الفنلندية بيانا رسميا، قالت فيه إنه "تم الإبلاغ عن الحالة المشتبه بها في 25 مايو الماضي".

وأضاف البيان: "إن الخبراء أكدوا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد والمريض يتعافى".

وأشار البيان إلى أن الأنباء الأولى وردت أنه تم تشخيص حالة الإصابة لدى رجل زار أوروبا.

وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة موطّنة في وسط وغربي أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.

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