«صحية الوطني» تواصل مناقشة موضوع تعزيز الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي أمس، برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية، وذلك بحضور ممثلي الوزارة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سميــة عبــــد الله السويــــدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وشــــذى سعيـــــد النقبــــي، وعــذراء حســن بن ركـــاض، ومحمــــــد أحمـــــد اليماحـــــي.

وقالت ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة، إنه جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول المخرجات التي توصلت لها اللجنة خلال مناقشاتها للموضوع والزيارات الميدانية التي قامت بها لأقسام الصحة النفسية في عدد من المستشفيات، كما اطلعت اللجنة من ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جهود الوزارة في هذا الشأن، وقررت اللجنة مناقشة تقريرها في شأن الموضوع خلال اجتماعها القادم وتضمينه بالتوصيات التي تساهم في تعزيز دور الوزارة في تقديم خدمات الصحة النفسية في الدولة وفق أفضل المعايير.

ومثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاجتماع كل من: الدكتورة آمنة علي تركي مديرة مستشفى الأمل للصحة النفسية، والدكتورة لبنى علي الشعالي مديرة إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة رشا السيد سلامة مستشار التشريعات الصحية، والدكتورة نور ماجد المهيري مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية ضمن عدة محاور هي: سياسة الوزارة وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودور الوزارة في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.

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