01 تغطية شاملة لأمور الصحة النفسية في سياسات الصحة العامة.

02 قانون لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى النفسيين في السلامة والجودة مع حقوقهم في الخصوصية.

03 زيادة الوعي الجماهيري بشأن قضايا الصحة النفسية.

04 مساعدة أطباء الرعاية الأولية على فهم التعامل مع الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً.

05 إدخال «الصحة النفسية» في المناهج الدراسية لطلبة المدارس والجامعات.

06 اعتماد ميثاق «الصحة النفسية في مواقع العمل».

07 استثمار الحلول الرقمية والتكنولوجيا في تعزيز الصحة النفسية.

08 إطلاق جوائز رسمية معنية بتحديات وقضايا الصحة النفسية.

09 مرجع موحد يضم الجهات العاملة في الصحة النفسية لبحث القضايا المتعلقة بالمجال.

10 سنّ قانون تأميني ملزم بشمول الخدمة.

11 تحديد أسعار عادلة لأقساط التأمين والتغطية.

12 تحميل الأعمال الدرامية والسينمائية برسائل تساهم في علاج النفس من الآثار السلبية.

13 الاستفادة من العقبات التي تواجه الفرد وتحويلها لأعمال فنية قادرة على بث الطاقة الإيجابية.

14 تدريب النفس على قوة التحمل وتعلم كيفية إيجاد الحلول للأزمات النفسية.

15 اعتماد الموسيقى طريقة للعلاج النفسي لما تحمله من آثار إيجابية.

16 استخدام العمل الفني كمنصة ينطلق منها الفرد لإعادة إحياء الذكريات وسرد القصص.

17 اعتماد العلاج بالفنون لما تحمله من طاقات متجددة لها قدرة على إثبات الذات.

18 ممارسة الفنون بشكل دائم لقدرتها على مد النفس بأحاسيس إيجابية متجددة.

19 وجود المعد أو الطبيب النفسي ضرورة ملحة في أنديتنا الرياضية.

20 توعية الرياضيين بالاستعانة بالأطباء النفسيين عند مواجهتهم لمشكلات.

21 استعادة الثقة والتحفيز لا يجدها اللاعب لدى المسؤول الرياضي وهي من اختصاص الطب النفسي.

22 على الأندية مراقبة لاعبيها بمختلف الأعمار والتدخل لمساعدتهم نفسياً عند الحاجة.

23 تعتبر الإصابات من أكبر المشكلات التي يحتاج بعدها الرياضي لرعاية نفسية حتى يستعيد مستواه.

24 ممارسة الرياضة نصف ساعة يومياً بالنسبة لغير الرياضيين تساعد على الاستقرار النفسي.

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