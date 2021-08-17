البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة.. مرجعية عالمية

المصدر: ناهد مبارك

يعد البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة الأول من نوعه الذي يعمل على تحفيز الأفراد والجهات الحكومية ومجتمع الإمارات لتبني جودة الحياة من أجل إثراء السعادة في الوطن، ولتصبح الإمارات مرجعية عالمية في جودة الحياة.

سنة التأسيس

2016

العضوية

القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد.

الفئة المستهدفة

جميع فئات المجتمع وقطاعاتها المختلفة.

الأهداف

القياس والمسح لتمكين السياسات والبرامج الحكومية الداعمة لجودة الحياة.

بناء القدرات، تعزيز المهارات الحياتية بين أفراد المجتمع وفقاً للأجندة المجتمعية لجودة الحياة.

إطلاق البرامج والمبادرات لترسيخ نموذج الحكومة كمنصة واحدة.

الإنجازات:

طور البرنامج أكثر من 10 أدلة علمية وعملية لتطبيقات السعادة وجودة الحياة في العمل الحكومي.

عمل على تدريب وتمكين أكثر من 20 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد المجتمع.

أطلق العديد من المبادرات لتضمين مبادئ جودة الحياة في القطاعات المختلفة.

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