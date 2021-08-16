سنغافورة: «كيد ستارت» برنامج زيارات منزلية لرعاية الأم والطفل

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أطلقت سنغافورة برنامج «كيد ستارت»، المكرس بالدرجة الأولى للأطفال وأمهاتهم من الأسر ذات الدخل المنخفض، في مسعى يمكنهم من الحصول على بداية جيدة في الحياة خلال مرحلة حمل الأم وما بعد الولادة.

حيث برزت اتجاهات دولية نحو الاهتمام المكرس للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ومعايير الأهلية للالتحاق بالبرنامج بسيطة، فالمبادرة مخصصة للأطفال السنغافوريين حتى سن 6 سنوات، من الأسر التي لا يتعدى إجمالي دخلها الشهري 1900 دولار أمريكي. وقد يتساءل البعض عن جدوى ما يمكن تشبيهه بـ «زيارات منزلية» دورية، إلا وأن مخرجات التجربة أكدت دعمها للآباء والأمهات في تنمية أطفالهم، كما وتنسيق الدعم الشامل للعائلات عند الحاجة.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الصحة هي حالة لاكتمال السلامة البدنية والذهنية والنفسية في محيط الإنسان الاجتماعي، وهي لا تجسد وحسب غياب المرض أو العجز، ومن هذا المنطلق فإن الصحة النفسية مهمة للعيش الآمن والبقاء بصحة جيدة. وفي هذا الصدد، أظهرت الدراسات أن مرحلة الطفولة من المراحل الإنمائية الحاسمة في تكوين الشخصية الإنسانية. كما ونعرج على تأكيد وزير التنمية الاجتماعية والأسرية بسنغافورة، ماساغوس زولكيفلي، حين قال إن السنوات والتجارب الأولى من الحياة هي نافذة حاسمة فقط للطفل والأم أيضاً. لذلك يعمد الخبراء في برنامج «كيد ستارت» .

ويطمح القائمون على البرنامج السنغافوري النفسي لبناء «نظام بيئي للدعم» حول الطفل، بحيث يعمل المهنيون متعددو التخصصات بالتكاتف مع الوالدين للاستجابة لاحتياجات الطفل وعائلته.

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