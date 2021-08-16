«أنت مهم» يدعم عمال أبوظبي صحياً

المصدر: إعداد: ناهد النقبي

تقوم فكرة مشروع «أنت مهم» لدعم الصحة النفسية لفئة العمال بإمارة أبوظبي، تأكيداً على دور هذه الفئة في دفع المسيرة التنموية الشاملة، وكان المشروع انطلق من دائرة تنمية المجتمع في بادئ الأمر عام 2020 كحملة موسعة تستهدف هذه الفئة تحديداً، ولكن توسع المشروع لينطوي في أهدافه الرئيسية على مسح بحثي واجتماعي ونفسي في المقام الأول، وذلك بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا «كوفيد 19» في إمارة أبوظبي.

تاريخ التأسيس

2020

العضوية

جميع شرائح المجتمع ذوي الصلة بفئة العمال

الفئة المستهدفة

العمال المشتغلون في جميع القطاعات

الأهداف:

تخفيف الآثار النفسية التي تطرأ على العمّال نتيجة التحديات المختلفة

تنمية العمال بكيفية التواصل مع الآخرين وإدارة المخاطر

تأهيل فئات المجتمع بأهمية هذه الفئة ودورها في التنمية الشاملة

تقديم حملات توعوية بالصحة النفسية على المنصات الاجتماعية

الإنجازات:

5500000 عامل مستفيد مباشرة ورقمي

إجراء مسوحات بحثية للآثار النفسية للعمال

400 شخص من فئات المجتمع تم تدريبهم.

التواصل مع العمال بـ8 لغات مختلفة

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