لماذا سياسات الصحة النفسية مهمة؟

المصدر: دبي البيان

تحدد سياسات الصحة النفسية رؤية للمستقبل، والتي تساعد بدورها على وضع معايير للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل من الاضطرابات النفسية، إلى جانب تعزيز الصحة النفسية في المجتمع.

كما أن سياسات الصحة النفسية مهمة لأنها تنسق من خلال رؤية وخطة مشتركة، جميع البرامج والخدمات ذات الصلة بهذه الأهداف، حيث بدون هذا النوع من التنظيم، من المرجح أن تكون البرامج والخدمات غير فعالة، ورغم اختلاف سياقات السياسات العامة للصحة النفسية إلى حدٍ كبير في الدول المطبقة إلا إنها جميعاً استطاعت تحويل الاهتمام بصحة السكان النفسية من مدى قصير إلى تحسينات مستدامة.

وكان مشروع سياسة الصحة النفسية انطلق من منظمة الصحة العالمية والذي أنشئ باعتراف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65 / 95 بالتكلفة الضخمة للمشكلات النفسية، وضرورة معالجتها. وفي عام 2013، وافقت منظمة الصحة العالمية، بإجماع الدول الأعضاء الـ 194 على خطة عمل تنفذ 2020.

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