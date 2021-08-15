الإرشاد الأسري في الشارقة.. استشارات تعمق الأواصر

المصدر: دبي - البيان

تقدم إدارة الإرشاد الأسري بإدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة الاستشارات المباشرة وغير المباشرة من الناحية الاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والزواجية والقانونية، تسعى لتعميق تماسك الأسر والحفاظ على هويتها وقيمها وتحسين مستوى الحياة بين أفرادها، وتستكمل أدوارها الاجتماعية والتنموية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات المجتمعية ذات الصلة بشؤون الأسرة، على نطاق مدينة الشارقة وفروعها المنتشرة في الذيد والمدام وكلباء ودبا الحصن وخورفكان.

سنة التأسيس

2000

العضوية

أخصائيون نفسيون ومختصون في الإرشاد الأسري النفسي

الفئة المستهدفة

فئات المجتمع كافة من مواطنين أو مقيمين

الأهداف

وقائياً: تعزيز القيم والثقافة الداعمة للبناء الأسري المتماسك

أكاديمياً: تطوير البحوث المتخصصة والمعارف والقدرات

علاجياً: التميز في برامج التثقيف والتوعية والإرشاد الأسري

الإنجازات:

تنفيذ أبحاث مختلفة في مجال الاستشارات الأسرية في الصحة النفسية

إعداد مدربين مؤهلين في الإرشاد والدعم النفسي

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