مركز التميز للصحة النفسية للأطفال والمراهقين بمستشفى الجليلة للأطفال، الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، وهو معد لاستقبال الفئات العمرية من 1-18 عاماً، ويتبنى المركز أفضل الممارسات العالمية، ويعمل وفقاً لمعايير عالمية وممارسات مستقاة من أفضل الممارسات العالمية في التدخل العلاجي. كما أن المركز تم تأسيسه كمنظومة صحية أكاديمية مرتكزة على مخرجات الأبحاث في مجال الصحة النفسية، ويشرف الأطباء والأخصائيون على تشخيص وعلاج طيف من الاضطرابات النفسية والسلوكية. ويعمل هذا المركز على قيادة ودعم الأبحاث العلمية المتقدمة والمشتركة بين مختلف الأقسام، كما يقدم برامج توعوية وتعليمية وتدريبية من ضمنها أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالدولة، بالتعاون مع «جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية».

سنة التأسيس: 2016

الفئة المستهدفة: الأطفال والمراهقون 1 إلى 18 عاماً.

الأهداف:

· تقديم خدمات صحية متطورة بأحدث التطورات العلمية.

· تدريب وتأهيل الكوادر لضمان ديمومة الخدمات.

· إجراء الأبحاث الخاصة بالصحة النفسية وتوعية المجتمع.

· التقييم والتدخل العلاجي لطيف من اضطرابات الصحة النفسية.

· تطوير وتنفيذ أنشطة وخدمات متعددة التخصصات العلمية والمهنية.

الإنجازات:

- قدمت مؤسسة الجليلة 16 منحة لتعزيز الأبحاث في مجال الصحة النفسية

- استثمرت مؤسسة الجليلة ما يقارب من 3.31 ملايين درهم في الأبحاث في مجال الصحة النفسية

- تخرج دفعتين من برنامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين.

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