بين المرض النفسي والاضطرابات النفسية

المصدر: دبي البيان

المرض النفسي هو حدوث خلل في الوظائف المتعلقة بشخصية الإنسان، ومن أسباب حدوث هذا المرض هو تداخل الظروف الخارجية – الاجتماعية والمادية أحياناً – مع الظروف الداخلية والتي يقصد بها النفسية والجسدية، ويشعر المريض أن لا حل للمشكلات ويشعر باليأس، وقد يدخل في حالة اكتئاب وتوتر، وهذه الأعراض تؤدي بالفرد إلى الشعور بالضيق، وأن الحياة لا هدف ولا مراد لها وشعوره بالانتحار يزداد.

أما الاضطرابات النفسية فهي مرض عقلي يشخصه أخصائي الصحة النفسية، من خلال تشويش تفكير المريض وإخراج مزاجية وزيادة شعوره بالألم أو الموت أو فقدان الحرية أو العجز، ولإثبات الإصابة يجب أن تكون ردة فعل المريض أكثر حدة من الاستجابة المتوقعة، وقد تم تحديد عدد كبير من الاضطرابات النفسية، ومن الأمثلة عليها الاكتئاب واضطراب الشخصية الحدية وانفصام الشخصية واضطرابات الأكل وسلوكيات الإدمان.

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