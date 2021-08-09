المصدر: دبي البيان

قدّر تقرير لمجلة «لانسيت» الطبية الشهيرة أن اضطرابات الصحة النفسية على مستوى العالم قد تصل تكلفتها إلى 16 تريليون دولار في الفترة من 2010 إلى 2030 إذا لم يتم الاستجابة للمشكلة. واعتبر التقرير أنه لا توجد دولة تستثمر ما يكفي لمعالجة المشكلة، وأن مشكلات الصحة النفسية أكثر الأمراض الصحية التي يتم تجاهلها عالمياً، وأنها أزمة متنامية يمكن أن تسبب ضرراً مستديماً للأفراد والمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.وتأتي تكلفة هذا الأزمة المتنامية في العالم بشكل مباشر مثل الرعاية الصحية والأدوية أو علاجات أخرى، وغير مباشر في شكل فقدان الإنتاجية والإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتعليم والقانون والنظام. وحسب الدراسات فإن كل دولار ينفق على العلاج النفسي، يوفر أربعة دولارات قد تنفق بسبب أمراض عضوية ناتجة أو مصاحبة للمرض النفسي.

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