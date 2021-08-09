"البيان" تفتح ملف "الصحة النفسية"

«كن دوماً بخير» حملة خاصة بـ«الصحة النفسية» تطلقها «البيان» لدعم الجهود المبذولة في جعل الصحة النفسية أولوية لكل مواطن ومقيم، وذلك في ظل تصدر دولة الإمارات التصنيفات العالمية على لوائح جودة الحياة ومؤشرات السعادة.

وتعكس الحملة أهمية الصحة النفسية في البناء المتوازن بين الفرد والمجتمع، ويدلل عنوان الحملة على نهج «البيان» بالتعبير عن مسؤوليتها الوطنية في تلبية احتياجات جمهورها، والمساهمة في سعادة واستقرار المجتمع. وتخصص الحملة مساحة لأخصائيين في الصحة النفسية للكبار، وتفرد حيّزاً لصحة الأطفال النفسية.

وتستعرض الحملة، أفضل الممارسات العالمية، والتجارب الناجحة في مؤسسات وهيئات داخل الدولة عززت مفهوم «الصحة النفسية»، بالإضافة إلى تجارب شخصيات مؤثرة في قطاعات جماهيرية مثل: الرياضة والسينما والترفيه واجهت الأمراض النفسية، كما تتطرق إلى أساليب علاجية غير تقليدية تعتمد على الإبداع مثل «العلاج بالفن».

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