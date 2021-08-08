أبرز تحديات الصحة النفسية في مجتمع الإمارات

المصدر: إعداد: وائل نعيم، مصطفى خليفة، موفق محمد، نورا الأمير، عصام الدين عوض، شيرين فاروق

01 الخجل الاجتماعي ونظرة الناس

02 تكلفة العلاج الباهظة أحياناً.

03 تداخل مسميات تنمية الذات وجودة الحياة بالصحة النفسية.

04 اعتماد مصطلحات ومراجع أجنبية للتعريف بمشاكل الصحة النفسية.

05 الجهل بمفهوم اضطرابات الصحة النفسية وطرق علاجها.

06 عدم شمول العلاج في مظلة التأمين الصحي.

07 سوء التشخيص ما يفاقم المرض.

08 اللجوء إلى الأطباء المختصين في مرحلة متأخرة من المرض.

09 غياب قانون خاص بالصحة النفسية.

10 نقص البيانات الإحصائية الدقيقة بمعدل الاضطرابات النفسية.

11 عدم وجود تخصصات جامعية بالصحة النفسية.

12 تجاهل قضايا الصحة النفسية بالمناهج الطبية الجامعية.

13 نقص الأبحاث والمسوحات السريرية في التعامل مع الاضطرابات النفسية.

14 نقص في الكوادر المتخصصة المدربة.

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