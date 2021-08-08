10 حقائق تتعلق بالصحة النفسية والمرض النفسي عربياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

أشارت دراسة بحثية، بعنوان «الصحة النفسية أولوية وطنية في ظل الأزمات والكوارث»، قدمتها الباحثة ناهد النقبي، وأشرف عليها الدكتور عبد العزيز استيتيه أستاذ تحليل السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى مجموعة من الحقائق المتعلقة بالصحة النفسية والمرض النفسي، عربياً وعالمياً، وأشادت الدراسة بإطلاق الإمارات أول سياسة وطنية للصحة النفسية، لتعزيز الصحة النفسية، بهدف تطوير خدمات الصحة النفسية، وتنظيم عملها، وتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة لكل من يحتاجها،

وأبرز هذه الحقائق، ما يلي:

01 المرض النفسي ينتج عن عدة عوامل، منها الوراثية والبيولوجية والاجتماعية والبيئية.

02 450 مليون شخص حول العالم، يعانون من اضطرابات نفسية أو عصبية.

03 يمكن تشخيص الاضطرابات النفسية ومعالجتها بطريقة فعالة.

04 الصحة النفسية أولوية صحية منخفضة، والوصول إلى العلاجات الفعالة محدود جداً.

05 أكثر من 40 ٪ من بلدان العالم، ليس لديها سياسة للصحة النفسية.

06 أكثر من 30 ٪ من بلدان العالم، ليس لديها برنامج للصحة النفسية.

07 ميزانية الصحة النفسية في بلدان العالم، أقل من 1 ٪ من إجمالي نفقاتها الصحية.

08 الإمارات اهتمت بالصحة النفسية، من خلال إطلاق استراتيجية خاصة بها في عام 2015.

09 أعلن مجلس الوزراء في مايو من عام 2017، سياسة وطنية للصحة النفسية.

10 تعزيز التوعية حول الصحة النفسية، قد يسهم في تحسين حياة الكثير من الأشخاص.

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