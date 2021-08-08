«صحة» أبوظبي.. خدمات بمعايير عالمية

المصدر: دبي البيان الصحي

تولي شركة «صحة» في أبوظبي الصحة النفسية أهمية كبيرة، وتحرص أشد الحرص على توفير الرعاية اللازمة لأفراد المجتمع كي يعيشوا حياة متوازنة بعدياً عن أي اضطرابات نفسية، وخصصت عيادات في مختلف منشآتها لهذا الغرض ووفرت كوادر طبية وأخصائيين نفسيين لتقديم الرعاية اللازمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، للأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية بمختلف أنواعها.

ويعد جناح العلوم السلوكية التابع لمدينة الشيخ خليفة الطبية يعد المركز الأكبر والأكثر شمولية في الدولة بسعة 125 سريراً، إذ يقدم الرعاية الصحية النفسية بكل أنواعها ولجميع الفئات العمرية، وهو يضم 4 أجنحة للراشدين مقسمة بين الرجال والنساء بحسب تصنيفها كحالات هادئة أو حادة، كما يضم المستشفى جناحاً خاصاً لمرضى الإقامة الطويلة، إضافة إلى وحدة لعلاج الأطفال وأقسام أخرى لعلاج الإدمان والطب الشرعي الذي يضم 14 سريراً ووحدة للطب النفسي المجتمعي، أو ما يسمى بالعلاج النهاري الذي يهتم بالمرضى الذين تحسنت حالاتهم، ويخضعون لجلسات نفسية واجتماعية وبرامج تدريبية ورياضية وتعليمية، وتستمر هذه الجلسات يومياً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً.

وفيما يخص الطاقم الطبي والتمريضي، يضم الجناح يضم 24 طبيباً، و13 معالجاً نفسياً، و12 اختصاصياً اجتماعياً، و150 ممرضاً وفنياً، إضافة إلى 20 من أطباء الإقامة.

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