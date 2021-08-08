14 خدمة نفسية في «صحة دبي»

المصدر: دبي البيان الصحي

تقدم هيئة الصحة في دبي، 14 خدمة في مجال الصحة النفسية، كما قدمت خدمات مبتكرة خلال الجائحة، وهي: خدمة العيادة النفسية للطفل في مركز المزهر الصحي للتدخل المبكر: ثلاث عيادات في الشهر من عمر«1-6»، وخدمة التطبيب عن بعد: هي الخدمة التي تقدم للمرضى النفسيين عن طريق التطبيب عن بعد، من خلال الهاتف أو الاتصال المرئي (الفيديو)، هذه الخدمة استحدثت خلال جائحة «كورونا»، لضمان استمرار الخدمة النفسية، ولسلامة المرضى، وتم التوسع بها، بإضافة الاتصال المرئي حالياً، وكذلك بسبب ردود الفعل الإيجابية من قبل المرضى وذويهم، إلى جانب خدمة إدراج الصحة النفسية لبرنامج طبيب لكل مواطن في هيئة الصحة بدبي: وهي خدمة عن التطبيب عن بعد، من خلال الهاتف أو الاتصال المرئي، من قبل أي فرد في المجتمع، للاستشارة الصحية، ومن خلال عقد برامج تدريبية لأطباء برنامج طبيب لكل مواطن، في المراكز الصحية من قبل الأطباء النفسيين، لفرز الحالات للاستشارة البسيطة، أو التحويل للطب النفسي، وخدمة توصيل الأدوية النفسية لمنازل المرضى، في ظل «كورونا»، لضمان سلامتهم.

وقالت الدكتورة سامية الخوري استشاري ورئيس قسم الطب النفسي بالإنابة في مستشفى راشد، رئيس جمعية الإمارات للصحة النفسية، بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطب النفسي لدى الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، 14 ألفاً و368 مستفيداً، لافتة إلى أن الهيئة تقدم 14 خدمة في مجال في الصحة النفسية، وهي: خدمة الطب النفسي للبالغين من عمر«18-60»، وخدمة الطب النفسي للأطفال واليافعين، من عمر «1-17»، وخدمة الطب النفسي لكبار السن: من 61 وأكثر، كذلك خدمة الطب النفسي المجتمعي: الخدمة التي تقدم للمرضى النفسيين في منازلهم (زيارة المنازل)، ويتكون الفريق من ممرض واختصاصي اجتماعي وطبيب، وخدمة الطب النفسي الجنائي: هي الخدمة التي تقدم للحالات المحولة من المحكمة – النيابة - مراكز الشرطة، إلى جانب خدمة الطب النفسي للاستشارة والتواصل: وهي الخدمة التي تقدم للحالات المحولة من الأقسام الداخلية من كافة مستشفيات هيئة الصحة بدبي، بالإضافة إلى خدمة العيادات النفسية الخارجية، وهناك خدمة المناوبة للحالات النفسية الطارئة على مدى 24 ساعة يومياً، وخدمة انتقال الطبيب إلى محل إقامة المرضى طريحي الفراش، غير القادرين على المجيء إلى المستشفى للتقييم النفسي، فضلاً عن الحملات التوعية بالصحة النفسية بصورة سنوية، وعقد مؤتمرات علمية عالمية، مع جمعية الإمارات للصحة النفسية.

وحول مبادرات الهيئة في تعزيز الصحة النفسية، قالت الدكتورة سامية الخوري، إن خدمات قسم الطب النفسي خلال جائحة «كورونا»، تتمثل في خدمة العيادة النفسية للمراكز الصحية التابعة للهيئة أربع عيادات في الشهر لتغطية بر دبي وبر ديرة.

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