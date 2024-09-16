علماء يبتكرون مادة جديدة تعزز نمو الأنسجة العظمية

المصدر: البيان

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ابتكر علماء روس مادة جديدة للعظام على شكل حبيبات، لاستبدال العيوب في النسيج العظمي، تعزز نمو الأسجة العظمية.

وكشف خبراء في جامعة بيلغورود الوطنية للبحوث، أوضحوا أن المادة الجديدة، تتكون من حبيبات سترونتيوم هيدروكسيباتيت، التي تتميز بقدرتها العالية على الامتزاز "التدمير والامتصاص"، التي بواسطتها تجري عملية تجدد الأنسجة العظمية.

ولفتوا إلى أن المادة الجديدة لا تخترقها الأشعة السينية، ما يسمح بمتابعة عملية إدخالها إلى المكان المطلوب بصريا من دون إضافات، وفقا لموقع روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام هذه المادة لسد التجاويف الصغيرة في العظام، وكذلك علاج الشقوق الناجمة عن إصابات، وترميم أنسجة العظام، كما يمكن استخدامها في جراحة العظام وطب الأسنان وعمليات جراحة الوجه والفكين وجراحة الأطفال.

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