4 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

المصدر: البيان

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ارتفاع ضغط الدم مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل. ، ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل: السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى.

ويوصي الأطباء بتناول بعض المشروبات التي يمكن أن تُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وتشمل ما يلي:

عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق.

وتظهر بعض الدراسات أن مكملات عصير الشمندر قد تُخفّض ضغط الدم. وتزيد أيضًا من امتصاص الأكسجين، ما يسمح للأشخاص بالحفاظ على نشاطهم لفترة أطول، وفقا لـ " سي إن إن".

وأوضحت جمعية القلب الأمريكية أن الشمندر يحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات موجودة في الأطعمة التي تساعد على إصلاح الحمض النووي، والحفاظ على صحة الخلايا الجيدة.

ويتمتع الشمندر أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، ما يُقلّل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.



العصائر الغنيّة بالبوتاسيوم

تشمل العصائر الغنيّة بالبوتاسيوم عصير البرقوق، والجزر، والرمان، والبرتقال. ورغم أن عصير الـ"جريب فروت" يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، إلّا أنه يجب التعامل معه بحذر.



الحليب منزوع الدسم

وجد الباحثون أن استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد في خفض ضغط الدم. وقد تؤثر المستويات العالية من فيتامين (د)، والفوسفور، والكالسيوم في الحليب أيضًا على خفض ضغط الدم.

الشاي

يُساعد كوب من الشاي الدافئ في تخفيف التوتر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة، ويحتوي على مادة "الفلافونويد" التي تساهم في تحسين صحة القلب، ويساعد على زيادة اليقظة، وتحسين الانتباه، والنشاط.

مشروبات تتسبب ارتفاع ضغط الدم

وفي المقابل، هناك مشروبات يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم. وتأتي من بينها:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

المشروبات الغازية والمشروبات السكّرية

مشروبات الطاقة



مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحّي

تقليل الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم

تناول المزيد من الفاكهة والخضار

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الامتناع عن التدخين

الحدّ من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة

الحدّ من الإجهاد النفسي

فحص ارتفاع ضغط الدم بانتظام

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