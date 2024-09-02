ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب من القهوة يومياً؟

المصدر: البيان

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شرب القهوة يؤثر إيجابياً على أعضاء جسم الإنسان وخاصة الدماغ، ولكن يجب أن نتناول القهوة باعتدال حتى يكون هذا بدون ضرر.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور فلاديمير مارتينوف أخصائي طب الأعصاب، أن القهوة تعمل تحسين الذاكرة قصيرة المدى وزيادة التركيز والانتباه وتحسين المزاج لأن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الكافيين على تحسين الحالة المزاجية لأنه يعمل على رفع مستوى الدوبامين والسيروتونين في الجسم ما يعني أنه يخفض مستوى الإجهاد، وفقا لوكالة "نوفستي ".

وأضاف "تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي بدورها تؤثر إيجابيا في الدماغ وتحميه من التلف".

ويمكن للشخص تناول 300-400 ملغم (3-4 أكواب من القهوة) من الكافيين دون أي ضرر للصحة، ولكن يجب أن نعلم أن أصناف القهوة مختلفة، ما يعني أن نسبة الكافيين فيها مختلفة.

ويوضح : "الجرعة اليومية الآمنة من القهوة هي 1-2 كوب في اليوم. وهذه الكمية قد تكون مفيدة أكثر".

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