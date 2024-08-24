علماء يكتشفون جزيئات بلاستيكية في الدماغ قد تؤدي إلى الزهايمر

المصدر: إعداد- وائل زكير

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يتسبب الزهايمر بتلف في الخلايا العصبية التي تنقل الرسائل الحيوية من الدماغ، وعلى الرغم من أن العلماء لم يتمكنوا من اكتشاف السبب الدقيق لهذا المرضـ لكن يُعتقد أن عدداً من العوامل تساعد في تطوره، مثل التقدم في العمر، والتاريخ العائلي للمرض، والاكتئاب ، وعوامل نمط الحياة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا الصدد كشفت أبحاث جديدة وجود صلة محتملة بين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في الدماغ البشري والارتفاع العالمي في مرض الزهايمر.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة نيو مكسيكو، والتي لم تتم مراجعتها بعد من قبل علماء آخرين، أن أعلى تركيز من البلاستيك الدقيق تم العثور عليه في 12 عينة دماغية من أشخاص ماتوا بمرض الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر.

وقام الباحثون بتحليل تركيزات البلاستيك الدقيق في 51 عينة من الكبد والكلى والدماغ تم جمعها في عامي 2016 و 2024.

ورغم إمكانية العثور على الجزيئات في جميع هذه الأعضاء، إلا أن عينات المخ أظهرت أعلى تركيز، بما يتراوح بين سبع إلى ثلاثين مرة أكثر من عينات الكبد أو الكلى، وفقا لموقع صحيفة " مترو" الإنجليزية".

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة " نيو ليد" أن 12 عينة دماغية من أشخاص ماتوا بسبب الخرف أو الزهايمر تحتوي على ما يصل إلى 10 أضعاف كمية البلاستيك من حيث الوزن مقارنة بالعينات الصحية .

وعلى الرغم من أن هذه النتائج المبكرة وحدها لا تكفي لإثبات وجود صلة بين الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في الدماغ وحدوث الخرف أو الزهايمر، إلا أنها تشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحث.

وكما ذكر الباحثون في تقريرهم، فإن معدل الإصابة بهذه الأمراض آخذ في الارتفاع في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، زادت كمية البلاستيك في الأدمغة بنسبة تزيد على 50% خلال السنوات الثماني الماضية.

لكن العلماء خلصوا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث من أجل تفسير الارتباط المحتمل بين المواد البلاستيكية الدقيقة وهذا الاتجاه.

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