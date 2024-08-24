إنشاء خلايا معدّلة وراثياً لعلاج الأمراض

المصدر: (دبي - البيان)

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حقق باحثو جامعة هلسنكي تقدماً في العلاج بالخلايا، الذي يعالج مجموعة واسعة من الأمراض؛ مثل الاضطرابات الوراثية وأمراض القلب والسكري. وطور الباحثون، بحسب دراسة نشرتها «مجلة العلاج الجزيئي»، نوعاً أكثر أماناً؛ حيث أنشأوا خلايا لا يمكنها الانقسام إلا إذا تم استكمالها بالثيميدين، وهو أحد مكونات الحمض النووي.

ومن دون هذا المكمل، تتوقف الخلايا عن الانقسام، ما يزيل خطر تحولها إلى سرطانية، وبمجرد تعديل الخلايا لوظيفتها المقصودة، مثل إنتاج الأنسولين، لم تعد بحاجة إلى المكمل وتظل مستقرة. واختبر الباحثون هذه التقنية بنجاح من خلال إنشاء خلايا بيتا منتجة للأنسولين من الخلايا الجذعية وزرعها في الحيوانات، وقد عملت الخلايا على تنظيم مستويات السكر لمدة ستة أشهر تقريباً.

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