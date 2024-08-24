أسلاك ذهبية لعلاج الأمراض العصبية

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكّن باحثون في جامعة لينشوبينغ بالسويد من تطوير تقنية رائدة تتضمن أسلاكاً نانوية ذهبية للتطبيقات الطبية.وابتكر الباحثون، وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة «سمول»، أقطاباً كهربائية ناعمة وقابلة للتمدد وعالية التوصيل يمكن استخدامها لتوصيل الإلكترونيات بالجهاز العصبي.ومن المحتمل أن تعالج هذه الأقطاب الكهربائية حالات مثل الصرع ومرض باركنسون والشلل والألم المزمن.

وتوصل الباحثون إلى مادة جديدة مصنوعة من أسلاك نانوية ذهبية مدمجة في مطاط السيليكون، والذي يستخدم عادة في الغرسات الطبية، حيث أدى هذا المزيج إلى إنتاج أقطاب كهربائية دقيقة عالية التوصيل ومتوافقة حيوياً تعمل بشكل جيد مع الجسم مع تقليل تلف الأنسجة.

واستخدم الباحثون أسلاكاً نانوية فضية كنقطة بداية، إذ إن الفضة أسهل في التلاعب بها لتأخذ الشكل المطلوب ولكنها تتفاعل كيميائياً وقد تكون سامة؛ لذلك زرع الباحثون الذهب حول أسلاك النانو الفضية ثم قاموا بإزالة الفضة، تاركين وراءهم أسلاكاً نانوية من الذهب الخالص. ويذكر أنه سبق الإعلان في وقت سابق عن إن فريقاً من العلماء في جامعة تكساس ساوث وسترن، يدرسون مدى فعالية عقار تجريبي «مغطى بجزيئات الذهب النانوية» في علاج بعض الأمراض العصبية.

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