أخطاء شائعة في وجبة العشاء تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول

المصدر: إعداد- وائل زكير

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قد تكون وجبة العشاء عند البعض هي الوجبة الرئيسية لديهم نظراً لظروف عملهم، ولكن قد يكون ذلك له تأثير كبير على مستويات الكوليسترول ويشكل خطرا على صحتهم .

فإذا كنت تتناول الأطعمة الدهنية والحلويات وتتجنب الخضراوات في وجبة العشاء، فقد تكون معرضًا لمجموعة من المشكلات الصحية بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول. وإذا كنت تحاول وتفشل في التحكم في مستويات الكوليسترول لديك، فقد حان الوقت للتفكير وتحديد الأخطاء التي ترتكبها في وقت العشاء والتي ترفع مستويات الكوليسترول السيئ لديك.

تأخير وجبة العشاء

إنه خطأ شائع يرتكبه الناس بسبب روتينهم المزدحم. فكلما كانت الفترة بين تناول الطعام ووقت النوم أقصر، كان الضرر أكبر.

وأظهرت دراسات نُشرت في مجلة Cell Metabolism أن تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم يرتبط بزيادة الجوع وانخفاض هرمون اللبتين، وهو الهرمون الذي يرسل إشارات الشبع.

وقد يؤدي هذا إلى إصابتك بالسمنة على مدى فترة من الزمن، وهو عامل خطر لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

تناول الأطعمة الدهنية

يعد وقت العشاء هو الوقت المناسب للاسترخاء، وهو الوقت الذي تجتمع فيه الأسرة لتناول وجبة دسمة وتبادل الأحاديث ومع ذلك، فإن هذا يعني أيضًا المشاركة في وجبات فاخرة وعالية السعرات الحرارية والتي قد تضيف طبقات إضافية من الكوليسترول إلى نظامك الغذائي، كما ان تناول الكثير من الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة يمكن أن يؤدي إلى مستويات غير صحية من الكوليسترول.

عدم تناول الخضروات

عدم تناول كمية كافية من الخضراوات أو عدم تضمين كمية كافية من الألياف في نظامك الغذائي قد يزيد من خطر ارتفاع مستويات الكوليسترول، فالخضراوات غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة القلب.

إن اتباع نظام غذائي يفتقر إلى هذه الأطعمة الغنية بالألياف قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يساهم في الإصابة بأمراض القلب وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

في المقابل فإن دمج مجموعة متنوعة من الخضراوات في وجباتك يدعم الصحة العامة ويساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

الذهاب إلى السرير مباشرة بعد العشاء

يعد تناول الطعام قبل النوم مباشرة أكبر خطأ يمكنك ارتكابه أثناء تناول العشاء.

وهذا لا يؤدي فقط إلى تأخر عملية الهضم، بل يؤثر أيضًا على جودة نومك حيث لن يتمكن جهازك الهضمي من الراحة والتعافي أثناء الليل، كما أن قلة النوم وتباطؤ عملية التمثيل الغذائي قد يؤديان إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر للإصابة بالكوليسترول.

تناول الأطعمة المالحة

يجب عدم تناول الأطعمة المالحة في الليل لأنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، وهو ما يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول.

فتناول كميات كبيرة من الصوديوم يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، مما يزيد من حجم الدم ويضع ضغطًا إضافيًا على الشرايين. يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى إتلاف جدران الشرايين، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم الكوليسترول وتكوين اللويحات.

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