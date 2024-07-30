الدكتور شمشير فاياليل يساعد ولاية كيرلا في مكافحة الأميبا آكلة الدماغ

المصدر: دبي - البيان

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الدفعة الأولى القادمة من ألمانيا تم تسليمها إلى وزيرة الصحة في الولاية فينا جورج؛ ومن المتوقع تسليم الدفعة الثانية في الأيام القليلة المقبلة.

تدخل رجل الأعمال الرائد المقيم في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور شمشير فاياليل، لمساعدة ولاية كيرالا بجنوب الهند في معركتها ضد التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي المميت. حيث تلقت الولاية دفعة من عقار ميلتيفوسين المنقذ للحياة، والمعروف بفعاليته في علاج التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي.

واستلمت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا، فينا جورج، اليوم الاثنين الشحنة الأولى التي تم استيرادها من ألمانيا، والتي تحتوي على 56 علبة دواء. ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية قريبًا، مما يضمن استمرار الدعم لأولئك الذين يكافحون هذه العدوى النادرة والمميتة.

واستفاد الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس شركة في بي أس للرعاية الصحية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، من شبكته الواسعة في مجال الرعاية الصحية لتأمين الدواء وتقديمه مجانًا للولاية، بعد أن طلبت حكومة كيرلا مساعدة الدكتور شمشير بعد الحالة السادسة المؤكدة للإصابة بالأميبا آكلة الدماغ.

التدخل السريع

يذكر أن الأميبا آكلة الدماغ هي عدوى نادرة، لكنها مميتة بمعدل وفيات يبلغ 97%. حيث تؤثر في المرتبة الأولى على الأطفال. وقد أبلغت ولاية كيرلا عن حالات متعددة في الأشهر الأخيرة، مع ثلاث وفيات، ويتلقى طفلان حاليًا العلاج في العناية المركزة في مستشفى في منطقة كوزيكود بالولاية، وتعافى صبي يبلغ من العمر 14 عامًا يدعى أفنان، مما يؤكد التأثير المحتمل للميلتيفوسين.

وقالت الوزيرة: "لقد تبين أن دواء ميلتيفوسين حاسم في علاج الحالات الحالية والمستقبلية، إلا أن المخزون لا يزال يشكل تحديًا، ولقد علمنا أن الدواء متاح فقط في ألمانيا، وكانت هناك بعض العقبات الفنية الأخرى في جلب الدواء إلى الهند بسرعة. وفي هذا الموقف الصعب، كان الدعم من الدكتور شمشير وفي بي أس لا يقدر بثمن".

تسبب الأميبا التهابًا شديدًا في الدماغ، مما يؤدي إلى تدمير الأنسجة ونزيفها. وعلى الرغم من عدم فهم الآلية الدقيقة بشكل كامل، فإن ميلتيفوسين يخترق حاجز الدم في الدماغ بشكل فعال ويتركز في أنسجة المخ، مما يجعله مفيدًا في علاج الالتهابات مثل التهاب الدماغ الأميبي. تم تطوير ميلتيفوسين في البداية في ثمانينيات القرن العشرين كعامل مضاد للسرطان، وهو الآن العلاج الفموي الوحيد المعترف به لمرض الليشمانيا، وهو مرض ينتشر عن طريق ذباب الرمل. كما أظهر الدواء فاعلية ضد التهابات الأميبا الحرة النادرة والقاتلة.

ولضمان استمرار توفر هذا الدواء، من المتوقع وصول دفعة ثانية من ميلتيفوسين في غضون الأيام القليلة القادمة. وقد قام حافظ علي أولات، رئيس شركة في بي أس للرعاية الصحية في الهند، ومسؤول الاتصالات والإعلام في المجموعة، م. أونيكريشنان، بتسليم الدواء للوزير في ثيروفانانثابورام.

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