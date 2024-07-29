"الصحة العالمية" تطلق مشروعاً جديداً لتطوير لقاح ضد "أنفلونزا الطيور البشرية"

المصدر: وام

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أطلقت منظمة الصحة العالمية في جنيف مشروعا جديدا، يهدف إلى تسريع تطوير لقاحات من نوع “المرسال أر إن إيه أو مرنا”، المرشحة ضد أنفلونزا الطيور البشرية “اتش 5 ان 1”، وإتاحتها للمصنعين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ولفتت المنظمة في بيان لها اليوم إلى أن هذا الجهد ستقوم بقيادته شركة “سينيرجيوم” الأرجنتينية بالاستفادة من منظمة الصحة وبرنامج نقل تكنولوجيا هذا النوع من لقاحات “مرنا”.

وقالت المنظمة إن برنامج نقل هذا النوع من تكنولوجيا اللقاحات، كان قد تم إطلاقه بشكل مشترك مع شركة “ام ام بي” في يوليو 2021، بهدف بناء القدرات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأكدت أنه بمجرد الانتهاء من حزمة البيانات السريرية، سيتم مشاركة التكنولوجيا والمواد والخبرة مع شركاء التصنيع الآخرين ما يساعد في تطوير لقاحات مرشحة ضد أنفلونزا الطيور البشرية وتعزيز جهود الاستعداد للوباء.

وأوضحت المنظمة أن فيروسات أنفلونزا الطيور تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، بسبب انتشارها على نطاق واسع بين الحيوانات وإمكانية تسببها في جائحة مستقبلية.

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