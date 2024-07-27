اليابان تكشف موعد بدء التجارب السريرية على خلايا الدم الاصطناعية

المصدر: د ب ا

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من المقرر أن تبدأ في اليابان في شهر مارس المقبل دراسة سريرية لخلايا الدم الحمراء الاصطناعية التي يمكن تخزينها لعمليات نقل الدم في أوقات الطوارئ، حسبما ذكرت جامعة نارا الطبية.

وكانت الجامعة قد ذكرت في بداية يوليو الجاري إنها تستهدف البدء في استخدام خلايا الدم الاصطناعية بحلول عام 2030.

ويأتي تطوير خلايا الدم، المصممة للاستخدام في المناطق النائية وفي أوقات الكوارث، في ظل توقع حدوث نقص في الدم في المرافق الطبية بسبب انخفاض عدد المتبرعين وسط تقلص عدد السكان في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن باحثين قولهم إنه في حين أن خلايا الدم الحمراء التي يتم الحصول عليها من دم تم التبرع به يمكن أن يتم تخزينها لأقل من شهر في درجات حرارة منخفضة، فإن خلايا الدم الاصطناعية يمكن تخزينها لمدة عامين في درجة حرارة الغرفة.

وأضاف الباحثون أنه نظرا لأن خلال الدم الاصطناعية يتم صنعها بدون فصيلة دم، فيمكن استخدامها بدون تأكيد فصيلة دم المريض ونقلها إليه بواسطة سيارة إسعاف.

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