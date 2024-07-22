هل نقص فيتامين "د" يؤدي إلى تساقط الشعر؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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تساقط الشعر له أسباب متعددة، منها الوراثية، الهرمونية، أو نتيجة لاستخدام مستحضرات كيميائية ضارة، ولكن أحد الأسباب التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو نقص فيتامين د . إن فهم دور فيتامين د في صحة الشعر وكيف يمكن أن يؤدي نقصه إلى تساقط الشعر أمر مهم لأي مسار عمل آخر.

إليك كل ما نحتاج إلى معرفته حول العلاقة بين فيتامين د وتساقط الشعر وأعراض النقص وطرق معالجته.

دور فيتامين د في صحة الشعر

فيتامين د يسمى أيضًا " فيتامين الشمس ". وهو ضروري للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو الشعر.

يلعب دورًا مهمًا في دورة بصيلات الشعر، وخاصة في مرحلة النمو. وقد أظهرت الأبحاث أن مستقبلات فيتامين د مهمة لإنتاج بصيلات شعر جديدة.

وقد أبرزت دراسة نشرت في مجلة Stem Cells Translational Medicine أن فيتامين د يساعد في إنشاء بصيلات شعر جديدة. ينشط بصيلات الشعر ويمكن أن يساعد في إيقاظ البصيلات الخاملة، مما يساعد في إعادة نمو الشعر .

كيف يؤدي نقص فيتامين د إلى تساقط الشعر؟

عندما يفتقر جسمنا إلى فيتامين د الكافي، يمكن أن يعطل دورة بصيلات الشعر الطبيعية، مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

وقد ارتبط نقص فيتامين د بالثعلبة البقعية، وهي حالة مناعية ذاتية تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل متقطع.

ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية للأمراض الجلدية، فإن الأفراد المصابين بالثعلبة البقعية لديهم مستويات أقل بكثير من فيتامين د مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من هذه الحالة.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى اختلال توازن دورة نمو الشعر، مما يؤدي إلى دخول المزيد من بصيلات الشعر في مرحلة الراحة بدلاً من مرحلة النمو. يمكن أن يؤدي هذا الخلل إلى ترقق الشعر وزيادة تساقطه.

كيفية التعرف على نقص فيتامين د

يعد التعرف على نقص فيتامين د الخطوة الأولى في معالجة تساقط الشعر المحتمل المرتبط به.

تشمل العلامات الشائعة لنقص فيتامين د ما يلي:

يمكن أن يكون انخفاض مستويات الطاقة بشكل مستمر علامة على عدم كفاية فيتامين د.

وفيتامين د ضروري لصحة العظم، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى آلام العظام وعدم الراحة.

وقد ربطت بعض الدراسات انخفاض مستويات فيتامين د باضطرابات المزاج، بما في ذلك الاكتئاب.

إن ملاحظة وجود كمية غير عادية من الشعر في الفرشاة أو مصرف الدش يمكن أن يكون بمثابة علامة تحذيرية. لتأكيد وجود نقص، يمكن إجراء فحص دم بسيط.

كيفية علاج نقص فيتامين د

إذا اشتبه شخص ما في أن نقص فيتامين د يساهم في تساقط شعره، فهناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لتحسين مستوياته:

يساعد قضاء الوقت في ضوء الشمس جسمك على إنتاج فيتامين د.

حاول التعرض لأشعة الشمس لمدة 15-30 دقيقة مرتين على الأقل في الأسبوع، حسب نوع بشرتك وموقعك الجغرافي.

أضف الأطعمة الغنية بفيتامين د إلى نظامك الغذائي، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة والفطر المعرض لأشعة الشمس.

إذا كان الحصول على ما يكفي من فيتامين د من ضوء الشمس والنظام الغذائي أمرًا صعبًا، ففكر في تناول مكملات فيتامين د.

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