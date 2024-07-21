خبيرة تغذية: هذا «المشروب المعجزة» يقي من الحموضة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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تعد الحموضة عرضاً شائعاً للعديد من المشكلات الصحية المختلفة، وأهمها الارتجاع المعدي المريئي، ومن الشائع حدوث حموضة المعدة بشكل عارض بحيث تستمر من بضع دقائق إلى ساعات، وعادة يتم علاجها في المنزل باستخدام أدوية حموضة المعدة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

تؤدي الحموضة إلى حرقة المعدة وعسر الهضم، ما يسبب الألم والضيق وعدم الراحة، يجعل ضعف المناعة الأفراد عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض المتكررة.

يكافح العديد من الأشخاص لإيجاد حلول فعالة لهذه المشاكل، وخاصة في نمط الحياة الحديث، حيث أصبحت الوظائف تتطلب الجلوس لساعات طوال ما يؤثر على الصحة العامة، وفقا لموقع ndtv.com.

وكشفت خبيرة التغذية بالاك ناغبال عن "مشروب معجزة" كما وصفته قد يكون فعالًا في توفير الراحة من هذه المشكلات على المدى الطويل.

في مقطع فيديو على إنستغرام، تحدث ناغبال عن تحضير مشروب بمكونات شائعة في المطبخ. ويمكنك تناوله طوال اليوم.

وقال خبيرة التغذية في المقطع "إليك أكثر الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الإمساك والحموضة وتعزيز المناعة والتهاب المسالك البولية وتطهير القولون ويجب أن تضيفها إلى يومك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن".

وتضيف، "هل تعلم أن تناول بذور الريحان مع ملعقة كبيرة من الماء وقليل من الليمون والعسل يمكن أن يساعدك في كل ما ذكرته للتو".

وتشرح بالاك فوائد كل منها، فتقول: "بذور الريحان لها فوائد صحية عديدة. فهي غنية بالألياف الغذائية، التي يمكن أن تساعد في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة وتخفيف الإمساك. وعند نقعها في الماء، يمكن لهذه البذور أن تمتص كمية كبيرة من السوائل وتشكل طبقة تشبه الهلام. يمكن أن تساعدك الألياف الموجودة في بذور الريحان على الشعور بالشبع. تحتوي بذور الريحان على مغذيات أساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساهم في تحسين الصحة العامة. تساعد بذور الريحان في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأفراد المصابين بمرض السكري/متلازمة تكيس المبايض".

وكملاحظة تحذيرية، تضيف بالاك: "من المهم دمج بذور الريحان كجزء من نظام غذائي متوازن ولكن استشر الطبيب للحصول على مشورة شخصية، خاصة إذا كانت لديك مشاكل صحية محددة. قد تختلف الاستجابات الفردية لبذور الريحان، لذا فمن الجيد أن تبدأ بكميات صغيرة لمعرفة كيف يتفاعل جسمك معها".

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