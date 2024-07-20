دراسة تحدد عدد ساعات استخدام الأطفال للهاتف أسبوعياً

المصدر: البيان

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أجرى العلماء تجربة سريرية عشوائية، شملت 89 عائلة تضم 181 طفلا من 10 مدن دنماركية، ركّزت على تأثير الحد من استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال، خاصة أن الأبحاث السابقة كشفت أن قضاء فترات طويلة من الوقت في مشاهدة الأفلام أو تصفّح مواقع التواصل الاجتماعي أو لعب ألعاب الفيديو، يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية لدى الأطفال، مثل السلوك الاجتماعي العدائي وصعوبات في التحكم بالعواطف.

وتضمنت التجربة اختبار جميع الأطفال المشاركين في الدراسة، لمعرفة المزيد عن مهاراتهم الاجتماعية وسلوكهم العام واستقرارهم العاطفي وصحتهم العقلية بشكل عام.

وطلب فريق البحث من جميع الأطفال، في 45 عائلة، تقييد استخدامهم للأجهزة الإلكترونية لمدة 3 ساعات فقط في الأسبوع، ولمدة أسبوعين، وتم تركيب شاشات فيديو في منازل المشاركين لضمان الامتثال للطلب.

وفي نهاية التجربة، رصد العلماء تحسنا كبيرا في المهارات الاجتماعية للأطفال، بما في ذلك انخفاض في المشاكل السلوكية وفي التعامل مع القضايا العاطفية.

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