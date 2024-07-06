ماذا يحدث في جسم الإنسان عندما يعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

المصدر: البيان

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يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما تزداد قوة دفع الدم من خلال الأوعية الدموية؛ بحيث يكون مقدار الضغط الانقباضي والانبساطي أكبر من (130/80 مم زئبق) ويشير الرقم العلوي إلى مقدار الضغط (الانقباضي) في الشرايين أثناء تقلص عضلة القلب، بينما يشير الرقم السفلي إلى ضغط الدم (الانبساطي) عندما تكون عضلة القلب بين النبض.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على واحد من كل ثلاثة بالغين على مستوى العالم، مع سيطرة واحد فقط من كل خمسة أشخاص عليه.

وتقدر تاسكين خان، مسؤولة منظمة الصحة العالمية الطبية، إمكانية إنقاذ 76 مليون حياة بحلول عام 2050 إذا زادت معدلات السيطرة على المرض على مستوى العالم.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.

ونصحت خان بإدارة ضغط الدم عن طريق تجنب التدخين والملح والحرمان من النوم والتوتر.

القاتل الصامت

وأضافت أن ارتفاع ضغط الدم يسمى "القاتل الصامت" لأنه لا يسبب أي أعراض على الإطلاق، وأنه من الطبيعي تمامًا أن تكتشف فجأة أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حالات مميتة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ماذا يحدث بالضبط في أجسامنا عندما نعاني من ارتفاع ضغط الدم؟

أوضحت الدكتورة تاسكين خان أن هناك أوعية في جسمك تسمى الشرايين، وهذه الشرايين تحمل الدم المؤكسج إلى أعضائك، عندما يحدث ارتفاع ضغط الدم، فإنه يزيد من سماكة هذه الشرايين أو يجعلها متيبسة أو لديها القليل من الجلطات في داخلها. وتنتقل هذه الجلطات في الواقع إلى القلب أو الدماغ وتسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

نصائح للسيطرة على ضغط الدم

تقترح الدكتورة خان طلب الرعاية الطبية، والذهاب إلى الطبيب بانتظام إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، وتناول الدواء حسب الوصفة الطبية.

وتوصي بتجنب العوامل الأربعة التالية:

التدخين:

التدخين من عوامل الخطر المهمة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، حيث يؤدي تدخين التبغ إلى إطلاق مواد كيميائية في مجرى الدم، ما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وبمرور الوقت، يتسبب التدخين في إتلاف بطانة الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تسريع تراكم الرواسب الدهنية (تصلب الشرايين) التي يمكن أن تسد الشرايين وتزيد من ارتفاع ضغط الدم.

يقلل التدخين من مستويات الأكسجين في الدم، ما يجبر القلب على العمل بجهد أكبر لتزويد الأنسجة بالأكسجين، فيزيد من ضغط الدم، لذلك من أجل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم يجب الإقلاع عن التدخين، إلى جانب تغيير نمط الحياة وتناول الأدوية التي يصفها الأطباء للحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية.

الملح

يرتبط الإفراط في تناول الملح بارتفاع ضغط الدم لأنه يتسبب في احتباس الماء في الجسم، ما يزيد من حجم الدم الذي يدور عبر الأوعية الدموية. ويضع هذا السائل الزائد ضغطًا إضافيًا على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجهاد القلب ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى. ي

مكن أن يساعد تقليل تناول الملح عن طريق تجنب الأطعمة المصنعة، والحد من إضافة الملح في الطهي، واختيار بدائل منخفضة الصوديوم في إدارة مستويات ضغط الدم بشكل فعال، إلى جانب خيارات نمط الحياة الصحية الأخرى والعلاجات الطبية حسب الحاجة.

النوم

يمكن أن يساهم عدم الحصول على القدر الكافي من النوم في ارتفاع ضغط الدم عن طريق تعطيل إيقاعات الجسم الطبيعية والتأثير على مستويات الهرمونات، حيث يساعد النوم على تنظيم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم. يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم أو اضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

قد يضعف النوم غير الكافي وظيفة الأوعية الدموية ويزيد من الالتهاب، مما يزيد من ضغط الدم بمرور الوقت. يساعد إعطاء الأولوية للنوم الكافي والجيد من خلال مواعيد نوم ثابتة، وخلق بيئة نوم مواتية، ومعالجة اضطرابات النوم في السيطرة على ضغط الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

الإجهاد:

عند الإجهاد، يفرز الجسم هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي تزيد مؤقتًا من معدل ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل عن طريق الحفاظ على مستويات عالية من هذه الهرمونات وزيادة الالتهاب، ما قد يؤدي إلى إتلاف جدران الأوعية الدموية.

إن السيطرة على الإجهاد من خلال تقنيات الاسترخاء، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي، وطلب الدعم من الأحباء أو المتخصصين يمكن أن تساعد في تقليل تأثيره على ضغط الدم والصحة القلبية الوعائية بشكل عام. إن إدارة الإجهاد الفعّالة أمر بالغ الأهمية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسيطرة عليه.

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