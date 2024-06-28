7 خضروات تساعد على التخلص من دهون البطن سريعاً

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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يعاني الكثيرون ممن يعملون جاهدين على إنقاص أوزانهم والتخلص من دهون البطن المزعجة من ضعف النتائج رغم ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي، لكن هناك بعض الخضروات يمكن أن تمنح هؤلاء دفعة إضافية لأنها تساعد في تقليل دهون البطن.

السبانخ

السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية، ما يجعلها إضافة ممتازة لأي نظام غذائي يهدف إلى تقليل دهون البطن، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ووفقا لدراسة حديثة فإن الثايلاكويدات الموجودة في السبانخ يمكن أن تقلل من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام بنسبة تصل إلى 95٪، وفقا لصحيفة timesofindia.

ويمكن أن يكون تضمين السبانخ في نظامك الغذائي أمرًا بسيطًا مثل إضافتها إلى السلطات أو العصائر أو الأطباق المطبوخة، كما يساعد محتواها العالي من المغنيسيوم على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد أيضًا على التحكم في الوزن.

اليقطين

اليقطين ليس منخفض السعرات الحرارية فحسب، بل غني أيضًا بمحتوى الماء، ما يجعله طعامًا مثاليًا لفقدان الوزن.

أبرزت دراسة في "المجلة الدولية لعلوم الأغذية والتغذية" أن المحتوى العالي من الماء والألياف في اليقطين يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور بالامتلاء وتقليل إجمالي السعرات الحرارية.

القرنبيط

القرنبيط يمكن أن يساعد في تقليل دهون البطن فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يعزز الشعور بالشبع.

يحتوي القرنبيط على مركبات مثل الإندول، والتي ثبت أنها تساعد في تنظيم الهرمونات وتقلل الدهون في البطن.

وجدت دراسة نشرت في "مجلة التغذية" أن تناول كميات أكبر من الخضروات الصليبية مثل القرنبيط يرتبط بانخفاض الدهون الحشوية.

الجزر

لا يعتبر الجزر مفيدًا للبصر فحسب، بل إنه مفيد أيضًا للتخلص من دهون البطن، فهو منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف، ومليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وكشفت دراسة في مجلة "Nutrition" أن تناول الخضراوات الغنية بالألياف مثل الجزر يمكن أن يعزز الشعور بالشبع ويقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

القرع المر

القرع المر نوع من الخضروات المشهورة في الهند وبعض الدول الآسيوية، وتستخدم ثمار وبذور هذا النبات من أجل صنع الدواء، يتم استخدام القرع المر في العديد من الأغراض الدوائية والعلاجية، إذ يحتوي القرع المر على مادة كيميائية تشبه عمل الإنسولين إلى حد كبير.

من أهم فوائد نبات القرع المر هو استخدامه من أجل مرض السكري خصوصًا النوع الثاني.

أثبتت الدراسات بأن استهلاك 2000 ملليغرام يوميًا من نبات القرع المر يساعد على تقليل مستوى السكر في الدم للأشخاص المصابين بمرض السكري، كما أن فوائده في إنقاص الوزن لا يمكن إنكارها.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "BMC Complementary and Alternative Medicine" أن مستخلص القرع المر قلل بشكل كبير من دهون البطن لدى الفئران.

الخيار

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد في فقدان الوزن، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم.

وفقا لدراسة نشرت في "Journal of Human Nutrition and Dietetics"، فإن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخيار يمكن أن تساعد في التحكم في الوزن وتقليل دهون البطن.

البروكلي

البروكلي من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والتي يمكن أن تساعد في التخلص من دهون البطن. فهو غني بالألياف ويحتوي على مركبات تعمل على تعزيز حرق الدهون.

وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن تناول البروكلي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدهون الحشوية، وهي الدهون المخزنة حول البطن.

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