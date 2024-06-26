تحاكي بعض أعضاء وأنسجة الجسم .. آليات جديدة تسهل ضبط التصوير بالرنين المغناطيسي

المصدر: وام

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تمكن علماء روس من تطوير مكونات حيوية هي الأولى من نوعها في روسيا تحاكي بعض أعضاء وأنسجة الجسم، مما سيسهل على الأطباء ضبط أجهزة الرنين المغناطيسي، بالتالي ستتحسن جودة الصور، وستستخدم هذه المكونات لضبط أجهزة الرنين لتكون آمنة أثناء استعمالها مع النساء الحوامل.

وقالت أناستاسيا راكوفا نائب عمدة موسكو إن طرق البحث لتشخيص تشوهات الجنين باستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي لا تزال محدودة في موسكو حاليا، الأمر يرجع إلى تعقيد بروتوكولات التصوير، وصعوبة ضبط الأجهزة كي لا تشكل خطرا على الجنين وعلى الحامل، لذا برزت الحاجة لتطوير آليات جديدة تسهل عمليات ضبط أجهزة التصوير، وليكون بالإمكان الاعتماد عليها أيضا للتخطيط المحتمل لمختلف التدخلات الجراحية داخل الرحم.

يذكر أن الخِدْمَات الطبية في موسكو شهدت نقلات نوعية في السنوات الأخيرة، وازداد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التشخيص والعلاج في المراكز والمؤسسات الطبية.

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