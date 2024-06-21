منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لمرض السكري

المصدر: د ب ا

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حذرت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الخميس من أدوية مغشوشة لمرض السكري يجري تداولها منذ عام 2022 في مشكلة تؤثر على جميع أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة في بيانها تحديدا إلى اكتشافات في بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل منذ أكتوبر 2023.

ويتعلق الأمر بالدواء "أوزيمبك"، وهو دواء يحتوي على المادة الفعالة سيماجلوتايد، والتي تم الموافقة عليها أيضا داخل الاتحاد الأوروبي لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

ويبدو الدواء المغشوش مطابقا للدواء الحقيقي. نظرا لأن المنتج يثبط الشهية أيضا، ويتم وصفه بشكل متزايد لفقدان الوزن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الدواء المغشوش قد لا يحتوي على الكمية المناسبة من المكونات النشطة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع السكر بشكل غير منضبط لدى مرضى السكري، مضيفة أنه قد يحتوي أيضا على مكونات أخرى نشطة تشكل مخاطر صحية.

ودعت المنظمة الأطباء والصيادلة والسلطات التنظيمية والجمهور إلى توخي الحذر.

وقالت المنظمة إنه يجب على الناس شراء الأدوية فقط بوصفة طبية من الصيدليات وليس عبر الإنترنت.

وأضافت أنه يجب على المستخدمين التأكد من عرض مقياس الجرعات الموجود على أقلام الأنسولين بشكل صحيح، والتأكد من عدم وجود أخطاء إملائية على العبوة.

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