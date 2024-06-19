5 أعراض للنوبة القلبية الصامتة يجب أن تعرفها

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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أصبحت النوبات القلبية مشكلة شائعة جدًا في ظل نمط الحياة السريع وقد يتعرض الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس لنوبات قلبية في أي وقت.

يمكن أن تحدث النوبة القلبية الصامتة للإنسان في أي وقت وفي أي مكان، حيث إن كثيراً من الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية الصامتة لا يعانون من آلام في الصدر، أو مشاكل في التنفس، أو دوخة، ما يجعل فهم الأمر أكثر صعوبة، لذلك من الضروري جدًا الانتباه إلى الأعراض واتخاذ الإجراءات السريعة.

خمسة أعراض للنوبة القلبية الصامتة

الشعور بالتعب المستمر

الشعور بالتعب المستمر دون أي سبب واضح قد يكون من أعراض الأزمة القلبية الصامتة، ويحدث ذلك لأن القلب يصبح ضعيفًا وبالتالي يحاول سحب المزيد من الطاقة من الجسم، وفقا لموقع news18.com.

صعوبة في التنفس

إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس حتى بدون ممارسة أي نشاط بدني، فهناك احتمالات للإصابة بنوبة قلبية صامتة، ومع تأثر عمل القلب، يحصل الجسم على كمية أقل من الأكسجين ما يؤدي إلى ضيق التنفس.

عدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم

يمكن أن يكون الألم في الجزء العلوي من الجسم، مثل الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر، أحد أعراض الأزمة القلبية الصامتة، وغالبًا ما يتجاهل الناس مثل هذه الآلام، لكن يُنصح باستشارة الطبيب إذا كنت تعاني من مثل هذه الآلام يوميًا.

الغثيان والدوخة

يمكن أن تؤدي المعاناة من الغثيان أو الصداع أو الدوخة يوميًا إلى العديد من مشاكل القلب، عندما يفشل القلب في ضخ الدم بشكل فعال، ينخفض ضغط الدم ما يؤدي إلى مثل هذه المشاكل.

التعرق الزائد

إذا كنت تعاني من التعرق الزائد حتى أثناء الراحة، فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور لأن هذا العرض يشير إلى مشاكل في القلب، حيث يرتفع ضغط الدم في الجسم ما يؤدي إلى التعرق الزائد الذي يمكن أن يكون أحد أعراض الأزمة القلبية الصامتة.

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