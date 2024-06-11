يخسر 20 كغم بتقنية «الجراح المغناطيسي»

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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استطاع خمسيني أمريكي إنقاص 20 كيلوغراماً من وزنه خلال 3 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية جديدة لعلاج السمنة تتضمن استخدام المغناطيس.

وتحدث الإعلامي كينيث يريد (50 عاماً) من ولاية تكساس عن التغييرات في حياته بعد خضوعه لهذه الجراحة.

واعتبر أنها بدلت أسلوب حياته بالكامل ودفعته إلى إدخال تحسينات على نوعية معيشته، حسب موقع 24.

وكانت حياته مهددة بالخطر بسبب مضاعفات السمنة. وعندما فشل النظام الغذائي وممارسة الرياضة في إحداث تأثيرات ملحوظة، وافق على اقتراح طبيبه تشاد كارلتون باستخدام التقنية الجراحية الجديدة.

بحسب صحيفة «نيويورك بوست»، يعتبر نظام «الجراح المغناطيسي» من أحدث أساليب جراحات السمنة التي ابتكرتها شركة «ليفيتا ماغنيتس» في ولاية كاليفورنيا، ويحمل إسم «مارس». وشرح الدكتور تشاد كارلتون الفرق بين «الجراح المغناطيسي» وجراحات تصغير أو تغيير مسار المعدة.

ولفت إلى أن التقنية الحديثة تمنح المريض القدرة على التحكم بالشبع والشهية والجوع.

واعتبر أن ميزة «الجراح المغناطيسي» هي أنها بديل عن جراحة قص المعدة التي تحمل الكثير من المضاعفات.

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