المكسرات النيئة أم المحمصة: أيهما أكثر صحة وفائدة؟

المصدر: البيان

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تعتبر المكسرات إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي، بغض النظر عن الأنواع التي تختارها، اللوز، الجوز، الكاجو، الفول السوداني، إلخ، فهي تثري جسمك بالبروتين والألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية.

تحتوي معظم المكسرات على نسبة أقل من الكربوهيدرات ونسبة أعلى من الدهون الصحية والألياف والبروتين.

تناول المكسرات باعتدال يمكن أن يساعد في توازن مستويات السكر في الدم، كما أن المكسرات غنية بالمغنيسيوم والسيلينيوم والفوسفور وفيتامين E، والتي لها فوائد عديدة للجسم، غالبًا ما يتم بيع المكسرات في نوعين رئيسيين: النيئ والمحمص.

تحميص المكسرات يغير طعمها وملمسها ورائحتها ما يجعلها مقرمشة أكثر ويمكن أن تساعد في جعل المكسرات أسهل في الهضم.

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد ترغب في تجنب المكسرات المحمصة بالزيت، لأن الزيت المضاف إلى المكسرات المحمصة يزيد قليلاً من محتوى الدهون والسعرات الحرارية في المكسرات.

يمكن للحرارة المستخدمة في تحميص المكسرات أن تقلل قليلاً من محتواها من مضادات الأكسدة والفيتامينات.

يمكن أن يؤدي التحميص أيضًا إلى إتلاف بعض الدهون الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تفسد هذه الدهون إذا تم تخزينها بشكل غير صحيح في الحرارة أو تعرضها لأشعة الشمس لفترة طويلة، مما يعطي المكسرات طعمًا ورائحة كريهة.

إذا كنت تستمتع بتناول المكسرات المحمصة ولكنك لا تريد أن تفوت هذه العناصر الغذائية أو تستهلك سعرات حرارية إضافية، قم بشراء المكسرات النيئة من السوق وقم بتحميصها في المنزل، بهذه الطريقة، يمكنك تنظيم درجة الحرارة وتجنب الزيت ومحتوى الصوديوم العالي الذي يأتي مع المكسرات المعلبة المالحة، حيث إن تحميص كمية صغيرة من المكسرات في المنزل سيمنع المكسرات من أن تصبح قديمة عند تخزينها لفترة طويلة.

بشكل عام، المكسرات في كلا الشكلين غنية بالمواد المغذية، والفرق ليس كبيرا. ومع ذلك، إذا كان عليك الاختيار، فيجب عليك اختيار المكسرات النيئة لأنها أكثر صحة قليلاً من المكسرات المحمصة. تأكد من أن المكسرات التي تشتريها لا تحتوي على الكثير من الملح أو التوابل الأخرى.

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