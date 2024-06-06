تسعيني يستعيد نظره بعد زراعة قرنية صناعية

المصدر: (دبي - البيان)

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بعد 15 عاماً على فقدانه البصر في عينه اليمنى، أصبح تسعيني بريطاني أول شخص في العالم يستعيد نظره بعد زراعة قرنية صناعية، وبدأ نظره في التحسن، حتى يستعيده كاملاً خلال عام.

ووفقاً لصحيفة «إكسبريس»، خضع سيسيل فارلي (91 عاماً) العام الماضي لجراحة قرنية بشرية، لكنها فشلت في إعادة النظر إلى عينه اليمنى، فعرض عليه الأطباء زراعة قرنية صناعية، ووافق على إجرائها، حسب موقع 24. وأجرى العملية الطبيب توماس بول، الذي أكد أنه ناقش الجراحة مع سيسيل قبل خضوعه لها، وطمأنه حول نسبة نجاح العملية.

وبدلاً من الانتظار لمدة عام للحصول على تبرع من شخص متوفى، قرر سيسيل خوض التجربة، تزامناً مع خضوع 200 شخص لنفس الجراحة، لكن المفارقة كانت تفوق سيسيل على أقرانه، رغم أن عدداً كبيراً منهم يصغرونه سناً.

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