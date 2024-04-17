فوائد مذهلة لبذور البطيخ

المصدر: إعداد- وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن بذور البطيخ تحتوي على قيمة غذائية كبيرة ، فهي غنية بالمواد المغذية مثل المغنيسيوم والحديد والزنك ونسبة عالية من فيتامينات المجموعة "ب" والأحماض الأمينية والدهون المفيدة المتنوعة.

حتى أن البعض يضيف بذور البطيخ إلى نظامهم الغذائي عن طريق صنع الزبدة أو الدقيق أو تحميصها للحصول على وجبة خفيفة مقرمشة.



ما هي قيمتها الغذائية؟

العناصر الغذائية الأساسية

تحتوي بذور البطيخ على العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والحديد والزنك ، وهو أمر حيوي لمختلف وظائف الجسم.

المحافظة على صحة القلب

كما أنها تتميز بخصائص صحية للقلب بسبب وجود مضادات الأكسدة مثل الليكوبين. وتوفر هذه العناصر الغذائية، المسؤولة عن اللون النابض بالحياة للفاكهة، العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم القلب والأوعية الدموية والوقاية من السرطان.



تقوية العظام

من فوائد بذور البطيخ أنها تُساعد على تقوية العظام، وتحميها من الهشاشة والضعف والتكسُّر عند تناولها بانتظام.

تقوية مناعة الجسم

تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامينات المجموعة ب، الأمر الذي يجعل هذه البذور مصدرًا ممتازًا لمزيج من المغذيات التي يحتاجها جهاز المناعة لديك.

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور البطيخ على مقاومة الشوارد الحرة، وتخفيف فرص الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة.

إمداد الجسم بالطاقة

رغم غنى بذور البطيخ بالسعرات الحرارية إلا أن الخبر الجيد هنا أن مصدر هذه السعرات هو الدهون الصحية في هذه البذور.

كيف تضيف بذور البطيخ إلى نظامك الغذائي؟

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى جني فوائد بذور البطيخ ، هناك طرق عديدة للاستمتاع بها. تحميصها مع قليل من زيت الزيتون والملح يخلق وجبة خفيفة مرضية. أضفها إلى السلطات أو اللبن الرائب أو دقيق الشوفان لمزيد من الملمس والتغذية. يمكن أيضًا للأكل المغامر تجربة زبدة بذور البطيخ - وهي عبارة عن كريمة دهنية مثالية للخبز المحمص أو الفاكهة أو العصائر.

الإفراط في استهلاك البذور



ومع ذلك، قد يعاني الأفراد الذين يعانون من أجهزة هضمية حساسة من عدم الراحة أو الإمساك بسبب الإفراط في استهلاك البذور.

في حين أن استهلاك بذور البطيخ آمن بشكل عام، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. المحتوى العالي من الألياف غير القابلة للذوبان يمكن أن يبطئ عملية الهضم، مما يسبب عدم الراحة للبعض.

ومع ذلك، يتم هضم البذور المنبتة أو المطبوخة بالكامل، مما يسمح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية الصحية.

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