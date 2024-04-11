لماذا يجب عليك تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات ؟

المصدر: إعداد- وائل زكير

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أوصى خبراء التغذية بتناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

وكشف الخبراء عن مجموعة من الأسباب تجعلك تتناول الطعام قبل النوم بـ 3 ساعات على الأقل منها:

يساعد على الهضم الجيد:

يساعد تناول العشاء في وقت مبكر من المساء على تنظيم حركات الأمعاء عن طريق إتاحة الوقت الكافي للطعام للتحرك عبر الجهاز الهضمي وتعزيز الانتظام، وهو أمر ضروري لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يزيل مشاكل الانتفاخ

تناول العشاء في وقت متأخر غالباً ما يسبب حرقة المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، و في كثير من الأحيان، قد يتم الشعور بإحساس حارق في الصدر، ناجم عن الغازات والكثير من الانتفاخ، حيث إن الأشخاص الذين يتناولون عشاءهم مبكرًا قد يكون لديهم ارتجاع حمضي وحرقة أقل.

يحافظ على الوزن

تناول الطعام في وقت مبكر من المساء يدعم عملية التمثيل الغذائي الأكثر كفاءة، مما يسهل الحفاظ على الوزن أو فقدانه.

⁠ يعزز نوعية النوم

عند البدء في تناول العشاء في وقت مبكر، تمنح جسمك وقتًا كافيًا لإطلاق الميلاتونين إلى نقطة ما بين الساعة 10 مساءً وحتى 2 صباحًا عندما يصل إلى ذروة هرمون النمو، والإنزيمات الإصلاحية، والإنزيمات التصالحية، يتم إفراز كل هذه الإنزيمات، ولهذا السبب تستيقظ وأنت تشعر بالحيوية والانتعاش.

يحافظ على مستويات الجلوكوز في الدم

تناول العشاء في وقت متأخر، يرفع مستويات الجلوكوز في الدم خاصة بالنسبة لمريض السكري، لذا فإن تناول وجبة صغيرة متكررة يتبعها عشاء مبكر هو المفتاح للسيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم.

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