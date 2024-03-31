خبراء يحذرون من خطورة استخدام السجائر الإلكترونية بالقرب من الأطفال

المصدر: إعداد- وائل زكير

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حذر الخبراء من مخاطر استخدام السجائر الإلكترونية بالقرب من الاطفال ، حيث وجدت دراسة أن البخار السلبي يسبب تراكم المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان.

هذه المواد الكيميائية يمكن أن تسبب التهابات في الجسم وتؤدي إلى تلف الخلايا المرتبطة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان .

وقالت جيني رودريغيز، الأستاذة المساعدة في جامعة إيموري في جورجيا والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "لقد تحول العديد من الأشخاص الذين يدخنون إلى استخدام السجائر الإلكترونية، معتقدين أنها أكثر أمانًا لهم وللآخرين القريبين منهم " .

"ومع ذلك، هناك مواد كيميائية في السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية تشكل خطرًا عليك وعلى الأشخاص الذين تهتم بهم والذين يتعرضون للأبخرة التي تخرجها ."

وقارن الباحثون مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 عامًا والذين يستخدم آباؤهم السجائر الإلكترونية يوميًا مع مجموعة من الأطفال في نفس عمر آبائهم الذين لا يستخدمون السجائر الإلكترونية أو السجائر.

تم أخذ دم الأطفال لتقييم مخاطر التدخين السلبي. واستخدم الفريق أيضًا اختبار لعاب الأطفال وأنفاسهم لتحديد المواد الكيميائية التي تعرضوا لها.

الأطفال الذين يستخدم آباؤهم السجائر الإلكترونية كل يوم لديهم مستويات متزايدة من المستقلبات، أو الجزيئات، التي يتم إنشاؤها في الجسم بعد التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في السجائر الإلكترونية.

وقال الباحثون إن هذه يمكن أن تؤدي إلى التخلص من مستويات الدوبامين في الجسم وتسبب تلف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي.

وبعد الانتهاء من الدراسة، تم إبلاغ مجموعة من الآباء الذين شاركوا في الدراسة بالنتائج، وقد اندهش الكثير منهم من النتائج.

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