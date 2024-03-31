مشروبات ضرورية لمرضى ضغط الدم في رمضان

المصدر: وكالات

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يصاب العديد من الأشخاص بمرض ضغط الدم نتيجة لنظام حياتي غير صحي والتعرض لمسببات الإصابة به. كما يعتبر مرض ارتفاع الضغط من أمراض القلب المزمنة والذي يستمر مع الشخص مدى الحياة، مما يتطلب من المريض اتخاذ إجراءات صحية معينة للمحافظة على حياته والتعايش معه.

ويحتاج مرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان لتناول المشروبات الهامة والصحية التي تحدّ من ارتفاع مستويات الضغط، وتساعده على تخطي أية مشكلة متعلّقة بالضغط، وحدد موقع "ncoa" في تقرير له أهمّ هذه العصائر أو المشروبات لهؤلاء المرضى.

ويعدُّ مشروب التفاح اللذيذ غير المحلي الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادّات الأكسدة التي تقاوم التهابات الجسم وتأكسد الخلايا، كما أنّه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الصحية للجسم، كما أنه يعمل على تقليل نسب الالتهابات الحادّة التي تصيب الجسم ونسب الكوليسترول الضارّ أيضًا، وبالتالي يصبح مثاليًّا لخفض مستويات الضغط في الدم، وكذلك يساعد على ضبط معدلاته.

ومن بين العصائر الهامة والمميزة التي تعمل على ضبط مستويات الضغط هو البنجر الأحمر الرائع، الذي يعمل على تعزيز صحة الجسم، ويحتوي بشكل كبير على فيتامين سي المعزّز للمناعة، كما أنّ سعراته الحرارية منخفضة، فيصبح صحيًّا للغاية ويعمل على خفض ضغط الدم؛ لأنه غني بالفيتامينات والمعادن، ويعمل على معادلة نسب ضغط الدم، وبالتالي ينصح به لمرضى ارتفاع ضغط الدم بنسب معتدلة.

كما أن اللبن أو الحليب، خاصة الذي يكون فيه الدسم قليلًا، له الكثير من الفوائد الصحية، ويحتوي على الكالسيوم دون شك، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم أيضًا كل هذه المعادن والفيتامينات تعزز من مستويات ضغط الدم وتقلّل منها، كما أنها تفيد بشكل كبير في تعزيز قوة العظام والأعصاب وتخفيف مستويات ضغط الدم.

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