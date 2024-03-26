تهديد خطير للصحة.. خبراء يحذر من شرب الماء قبل النوم

المصدر: إعداد- وائل زكير

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حذّر خبراء من أن شرب الماء قبل النوم قد يشكل خطراً كبيراً على الصحة وزيادة التوتر وضعف جهاز المناعة.

وأوضحت خبيرة الصحة آشلي هينسورث أنه على الرغم من أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، إلا أن شرب الكثير من الماء، خاصة قبل النوم، يمكن أن يعطل نومك ويضعف جهاز المناعة لديك.

وقالت إن الساعة الداخلية لجسمنا تتحكم في وظائف مختلفة، بما في ذلك كمية السوائل الموجودة في أجسامنا.

واوضحت إن الترطيب في وقت مبكر من اليوم أمر بالغ الأهمية لضمان حصول جسمك على الوقت الكافي لمعالجة السوائل وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات أثناء الليل".

وحذرت أشلي من أن شرب الكثير من الماء قبل النوم يجعل الكلى تنتج المزيد من البول، مما يؤدي إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب دورة نومك الطبيعية، مما قد يضر بصحتك على المدى الطويل.وفقاً لصحيفة "ميرور".

كما أبرزت أن النوم المتقطع يمنع النوم العميق والمريح الضروري للصحة الجسدية والعقلية المثلى.

وأضافت: "الاضطراب المستمر في دورة نومنا، خاصة بسبب الرحلات المتكررة إلى الحمام أثناء الليل، ليس مجرد إزعاج - إنه تهديد خطير لصحتنا العامة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر، وضعف الوظيفة الإدراكية، وضعف الجهاز المناعي، وحتى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية والسكري.

وفيما يتعلق بأفضل وقت في اليوم للإكثار من الماء، تنصح آشلي بتناول الماء في وقت مبكر من الصباح والحفاظ على تناول الماء بشكل ثابت طوال اليوم.

وتقترح أيضًا تقليل تناول السوائل في الساعات التي تسبق وقت النوم، : "في الساعتين السابقتين لوقت النوم، قلل كمية السوائل التي تتناولها تدريجيًا. وهذا يتيح لجسمك وقتًا كافيًا لمعالجة السوائل، مما يقلل من خطر حدوث اضطرابات مزعجة".

يُنصح أيضًا بتجنب أي نوع من الكافيين مثل الشاي والقهوة وبعض المشروبات الغازية قبل النوم، وفقًا لتقارير بريستول لايف .

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